Maior parte da população brasileira está endividada, diz pesquisa

Em pesquisa divulgada pela MFM tecnologia e pelo Instituto Locomotiva, constatou-se que 80% das 1.000 pessoas entrevistadas estão com dívidas, sendo a maior parte delas por conta do cartão de crédito. A falta de planejamento financeiro, empréstimos e financiamentos, também são outras razões pelas quais brasileiros estão endividados. Este ano estão mais recorrentes, ainda, dívidas com IPTU, IPVA, água e conta de energia.

O diretor de inovação e marketing da MFM, Luiz Ojima Sakuda, afirma que houve um aumento na porcentagem de brasileiros endividados na pesquisa realizada em 2023: “As principais são as com cartão de crédito, elas cresceram bastante em relação às pesquisas anteriores, muito pelo aumento das ofertas de cartão de crédito. Sobre o círculo de convivência que pode influenciar na vida financeira de uma pessoa, observou-se um aumento de 23% na crença de que redes sociais podem ser uma má influência, principalmente pela publicidade. Em segundo lugar, programas de TV e opinião dos amigos.

*Com informações do repórter Victor Moraes