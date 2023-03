Maíra Cardi e Thiago Nigro vão a show de Maiara & Maraisa juntos

Após o namoro ser oficializado, Maíra Cardi e Thiago Nigro fizeram a primeira aparição pública na noite desse sábado (11/3). O casal foi ao show de Maiara & Maraisa em São Paulo. Os dois anunciaram o namoro no início deste mês.

Na última terça-feira (7/3), Maíra Cardi se declarou ao novo namorado nas redes sociais: “Eu encontrei o único homem que eu serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida”, disse a coach em sua publicação.

Snapinsta.app_1080_333303056_925132808620384_6067930189069180540_n

Os dois oficializaram o namoro no início do mêsManu Scarpa e Cláudio Augusto/ Brazil News

Snapinsta.app_1080_334698605_1129820438416336_5541271253411624625_n

Maíra e Thiago Nigro curtiram o sertanejo neste sábadoManu Scarpa e Cláudio Augusto/ Brazil News

Snapinsta.app_1080_334843160_597688032282521_6997614660549103427_n-min

É o primeiro evento público que os dois vão juntosManu Scarpa e Cláudio Augusto/ Brazil News

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Thiago Nigro também é conhecido como o Primo RicoReprodução

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Os dois estão muito felizesReprodução

Términos recentes e história no passado Maíra Cardi pôs um ponto final no casamento com Arthur Aguiar no final do ano passado, após um relacionamento de idas e vindas. Já Thiago Nigro terminou seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira no início de fevereiro. A ex-mulher do investidor tem polemizado nas redes sociais com indiretas a Nigro.

Antes de namorarem, Thiago Nigro passou pelo tratamento de reeducação alimentar e o treinamento de Maíra Cardi no início de 2022.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.