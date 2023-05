Maíra Cardi presenteia Thiago Nigro com quarto para jogar videogame

Maíra Cardi surpreendeu o noivo Thiago Nigro ao separar um cômodo da casa para montar um ambiente exclusivo para jogos eletrônicos e videogames. A influenciadora usou as redes sociais para mostrar como ficou o quarto.

“Não dá nem para acreditar”, disse Maíra. Comentando o processo de transformação, ela explica que o quarto tinha apenas uma cama e era todo branco. Agora, é possível ver um ambiente com cadeiras gamer, paredes temáticas, uma televisão e várias decorações relacionadas ao mundo dos jogos eletrônicos.

Quarto gamer de Thiago Nigro e Maíra Cardi 2

Maíra Cardi e Thiago Nigro

A coach nutricional e ex-BBB Maíra Cardi foi pedida em casamento por Thiago Nigro e está noiva, menos de dois meses após assumir o seu relacionamento com o influenciador digital. O pedido foi feito enquanto ela era batizada dentro das águas do Rio Jordão, em Israel. “Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira”, escreveu Maíra na legenda da publicação.