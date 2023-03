Sem graça, o BBB23 coleciona erros e repescagem em nada o ajudará

Com trinta dias para o fim, o BBB23, surpreendentemente, coleciona erros que não imaginávamos ver tão cedo em um reality show da Globo. Assim como na última edição de A Fazenda, o Big Brother Brasil deste ano não conseguiu construir um enredo forte por si só e as tentativas de Boninho e cia para fazer o jogo andar não estão dando certo.

Temos de começar pelo início: o erro na escalação do elenco. Os convidados deste ano não são nomes conhecidos do público e que despertam a curiosidade do povo em vê-los nos dia a dia. E este foi o assunto mais comentado sobre o BBB23 durante os primeiros dias de programa. “Quem é que são esses?”, perguntavam-se a maioria dos internautas. Quem é que irá seguir a risco a vida de “famosos” que não são famosos?

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi o terceira eliminado do programaDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi a quarta eliminada do programaDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Marília tem 32 anos e é maquiadora em São PauloFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketing. Foi a terceira eliminada do programaFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

De lá para cá, vários questionamentos sociais rolaram dentro da casa, o que obrigou a direção do programa a intervir no jogo. A primeira delas foi a relação abusiva entre Bruna Griphao e Gabriel Fop.

Esse alerta para que eles tomassem cuidado com as atitudes deles enquanto casal comprometeu o andar da carruagem. Os participantes ficaram mais comedidos porque após a “bronca” de Tadeu, eles lembraram de que existia toda uma massa os assistindo prontos para cancelá-los.

E mais recentemente a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê, que fizeram importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez e foram linchados virtualmente por tal ação. Outro assunto o qual a Globo jamais deixaria passar em branco: a violência contra mulher.

E mais uma vez, a intervenção da direção mexeu com a cabeça dos brothers, que temem o julgamento, e eles parecem ainda mais exaustos de todo o confinamento.

DinâmicasNenhum dinâmica proposta por Boninho deu certo. O quarto branco foi rápido e sem graça. O público queria ver um quarto branco raíz e no final recebeu apenas uma prova de resistência. O intercâmbio com Dania Mendez, de forma triste, também não deu certo.

A produção do programa, sem muitas opções, resolveu apelar para outra dinâmica, que também não irá render.

Com isso, a solução de Boninho para reverter a saída de dois participantes ao mesmo tempo foi a repescagem, que não vai dar certo. A ideia desta dinâmica não foi bem vista por muitos do lado de fora. A torcida de participantes que seguem no jogo apontam que os eliminados podem estragar o programa com informações privilegiadas.

Essa dinâmica da repescagem, aliás, já começou com falhas: a produção do Big Brother Brasil deixou vazar para a líder Bruna a imagem da Casa do Reencontro, onde estão os ex-BBBs. Após este erro amador, a direção se viu na obrigação de contar para todos eles e não há mais surpresa em torno disso no game.

Até então, boa parte dos eliminados que estão na Casa do Reencontro estão apáticos. Mas há aqueles desesperados como Tina e Larissa, que ao menos já garantiram um convite para a próxima edição de A Fazenda após o barraco que protagonizaram com Key Alves.

O BBB23 não nos proporcionou nenhum embate memorável, nenhum participante memorável e chegará ao fim marcado apenas pelos erros.

