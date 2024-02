Mais de 20 mil bloqueios já foram solicitados pelo aplicativo Celular Seguro

De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o programa Celular Seguro já chegou à marca de 20.055 mil alertas de bloqueios referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos, a partir de usuários que já instalaram o aplicativo em seus dispositivos móveis. O Celular Seguro possui mais de 1,4 milhão de usuários cadastrados em todo o país, com mais de 1,1 milhão telefones cadastrados. O acesso ao aplicativo é feito por meio do site gov.br e os dispositivos eletrônicos podem ser registrados pelo site celularseguro.mj.gov.br ou aplicativo, disponíveis na Play Store e na App Store. Caso o celular seja roubado, a vítima pode bloquear o aparelho e os aplicativos digitais e, após o registro da perda, os bancos e instituições financeiras que participam do projeto bloquearão as contas do usuário. O tempo de bloqueio varia de acordo as normas da empresa responsável. Para fevereiro, a expectativa é de que as empresas de telefonia também possam efetuar o corte das linhas. Caso o usuário solicite o bloqueio e recupere o aparelho, precisará comunicar a operadora, bancos e outros, para recuperar seus acessos, já que o aplicativo não dispõe da opção de desbloqueio.

