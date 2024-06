Mais de 5 milhões de contribuintes vão receber primeiro lote de restituição do IR; prazo final para envio de declarações é hoje

Mais de 5 milhões de contribuintes estão prestes a receber o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024, que começa a ser pago nesta sexta-feira (31). O prazo para envio das declarações também se encerra hoje. O serviço de recepção da Declaração de Ajuste Anual será interrompido às 23h59, segundo a Receita Federal, com exceção de 399 municípios do Rio Grande do Sul (com data prorrogada até 31 de agosto). O primeiro lote de restituição prioriza o pagamento de grupos específicos. O maior deles é o formado por contribuintes entre 60 e 79 anos. Outros beneficiados são os que tem como principal fonte de renda o magistério, moradores do Rio Grande do Sul, que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX, e contribuintes fora do grupo prioritário, como idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Neste primeiro lote, um total de 5.562.065 contribuintes serão contemplados, um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões. De acordo com o Fisco, este será o maior valor já pago em um lote de restituição do Imposto de Renda. O pagamento da restituição será realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do IR, ou por meio de chave PIX. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Além disso, a Receita Federal divulgou o calendário dos próximos pagamentos da Restituição do IR, com datas específicas para grupos prioritários e demais contribuintes até setembro de 2024.

Veja abaixo quem recebe no primeiro lote:

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos;

1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

886.260 moradores do Rio Grande do Sul;

787.747 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a Declaração Pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX;

650.834 contribuintes fora do grupo prioritário;

258.877 idosos acima de 80 anos;

162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Acessar o site da Receita Federal ;

; Clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, acessar a página “ Consultar Restituição “;

“; Em seguida, preencher com o CPF do contribuinte, data de nascimento e ano de exercício (2024) e clicar em “Consultar”

