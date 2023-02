Mais um a ser incluído na lista de crimes cometidos por Lula

Aumenta o rol dos crimes de Lula. É culpado pelo assalto à Petrobras, o Petrolão, o que levou o Sérgio Moro a condená-lo e prendê-lo. É culpado de ter sido solto pelo Supremo Tribunal Federal, que anulou a condenação e declarou Moro um juiz parcial.

Lula é culpado de a Justiça tê-lo tornado ilegível, permitindo que concorresse pela 6ª vez à presidência da República. É culpado por se eleger, derrotando Bolsonaro, o primeiro presidente que disputou um novo mandato e perdeu. E culpado por tomar posse.

Não bastasse, Lula é culpado pela situação em que Bolsonaro se encontra hoje, exilado nos Estados Unidos, com medo de voltar e ser preso. Bolsonaro não é o primeiro presidente a exilar-se. Aconteceu com João Goulart e Juscelino, mas Lula não teve culpa.

É culpado, contudo, pelo fiasco do golpe do 8 de janeiro, a prisão dos brasileiros rebelados que atacaram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal, e a falsa tragédia dos yanomamis. Indígenas sempre passaram fome, infelizmente.

Prometeu montar um governo de frente ampla, e não o fez. De quem é a culpa senão dele? E implodiu o teto de gastos ao forçar o Congresso a aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 32/22, também conhecida como do Abuso, da Gastança, da Transição.

Com pouco mais de 30 dias de governo, Lula é culpado por ceder às pressões do Congresso e oferecer cargos na administração pública em troca de votos de deputados federais e senadores que se disponham a aprovar os projetos do seu interesse.

É bom lembrar: Bolsonaro não fez nada disso. Escalou ministros eminentemente técnicos e militares patriotas. Cabe ao Congresso a culpa pelo Orçamento Secreto. Bolsonaro, se culpa teve, foi de respeitar o que mandava a lei que o Supremo acabou derrubando.

Por fim, Lula é culpado por querer governar como disse que o faria, privilegiando os mais pobres e debitando parte das despesas na conta dos mais ricos. É culpado por dizer que gastos com Educação e Saúde não são gastos, mas investimentos.

Em janeiro, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, 200 dos homens mais ricos do mundo de 13 países assinaram uma carta se oferecendo para pagar mais impostos. O Brasil tem milionários, entre eles os donos da Americanas. Nenhum assinou a carta.

A Seleção Brasileira de Vôlei está para perder um dos seus melhores jogadores, Wallace, que postou uma mensagem nas redes sociais sugerindo aos seus seguidores dar um tiro em Lula. Força de expressão, naturalmente uma metáfora. Pois bem.

A Advocacia Geral da União entrou com uma representação contra o atleta, exigindo que ele seja repreendido por toda a comunidade esportiva. Não fala em punição, mas em repreensão. Mas dá no mesmo. Wallace já pediu desculpas. Não adiantou.

Quem se esconde por trás da representação? Pois é. Mais uma culpa… você sabe de quem.