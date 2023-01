Major Dumas assume o Comando da 43ª CIPM, em solenidade repleta de emoções

A solenidade para transmissão do cargo de Comandante da 43ª CIPM, ocorreu nesta terça-feira (03), no auditório da câmara legislativa municipal, sendo realizada a apresentação do Major Leonardo Gouvea Dumas, nomeado no Diário Oficial do Estado da Bahia no último dia 30 de dezembro.

O evento contou com a participação da população, tendo ainda a presença de inúmeras autoridades do município e região.

Após 02 anos e 11 meses no comando da 43ª CIPM, a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, foi nomeada para o comando 44ª CIPM na cidade de Medeiros Neto. Mas deixou no seu legado avanços na corporação, imenso carinho e respeito da tropa, além de índices na segurança pública do município, através da aproximação com entidades, instituições sociais e imensa interação entre os governos executivo do município e estadual.

Em discurso a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, agradeceu a família, aos militares, população, imprensa e entidades, que permitiram ao longo de seu comando as conquistas contra o avanço da criminalidade.

No entanto, a nova comandante reforçou a importância de complementar o trabalho desenvolvido, tendo como objetivo sempre garantir a ordem pública nas áreas de Itamaraju e Jucuruçu.

O Coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, presidiu a solenidade. Estiveram presentes o major Márcio Luiz Blanco da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, Major PM Calmon da 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação/Teixeira de Freitas, a delegada Valéria Chaves coordenadora da 8ª COORPIN e por majores que comandam unidades da corporação sediadas no Extremo Sul.

Mais imagens sobre o evento: