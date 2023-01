Major Dumas realiza a sua primeira parada geral com o efetivo em Itamaraju

Na manhã desta quarta-feira (11), aconteceu no auditorio da Ordem dos Advogados, em Itamaraju, a primeira parada geral do Major Leonardo Gouvea Dumas, nomeado recentemente para o comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, com o efetivo de folga da unidade, a qual é responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

Na reunião em questão, o Major Dumas externou a sua alegria de poder retornar à unidade, na condição de comandante, informou que fará algumas mudanças na chefia de seções administrativas, passou as diretrizes e orientações que nortearão o seu comando à frente da unidade, ouviu sugestões apresentadas por alguns dos participantes do evento e concitou o efetivo a seguir dedicado na prevenção e combate ao crime, colocando-se à disposição da tropa.

Ainda no evento, foi realizada a leitura de elogios feitos pelo comando policiais militares que se destacaram no exercício de suas funções, houve a entrega dos certificados do “Título de Policial Militar Padrão do ano de 2022”, feita pelo comandante ao 1⁰ Tenente Daniel Bohana Bastos e ao Subtenente César Souza Santos, eleitos pela tropa, respectivamente, nas categorias “oficial” e “praça”, e também fou servido um café da manhã para os policiais militares presentes.

Por | 43ª CIPM