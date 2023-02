Maratona pré-Oscar na Saladearte é opção para quem não curte Carnaval

O que fazer no Carnaval em Salvador, além de ir para o Carnaval? Todos sabemos que as opções são parcas, mas sempre dá para ir além da praia. Para quem quer atualizar as estreias cinematográficas tem um recanto precioso: a Saladearte Paseo, no shopping de mesmo nome no Itaigara. As duas salas vão funcionar todos os dias, a partir das 10h, com uma programação que se não passa pelos blockbusters, reúne alguns dos filmes mais interessantes da temporada.

A começar por quatro produções bem cotadas para ganhar pelo menos um Oscar no próximo dia 12 de março: o drama sensível Os Banshees de Inisherin, do cineasta Martin McDonagh, protagonizado por Colin Farrell e Brendan Gleeson (9 indicações); a cinebiografia da família de Steven Sipielberg, retratada no elogiado Os Fabelmans (7 indicações); o já bem premiado Tár, que pode render o terceiro Oscar para a atriz Cate Blanchett (5 indicações); e o campeão de indicações deste ano, a ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Scheinert e Daniel Kwan, que recebeu nada menos que 11.

Mas para quem já assistiu a estes filmes, a dica é ficar de olho nas estreias. Para o público infantil tem a animação nacional Perlimps, do premiado diretor Alê Abreu (de O Menino e o Mundo). O filme conta a jornada fantástica e mítica de Claé e Bruô, agente-secretos de reinos rivais. Eles precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra. Eles transitam em um bosque encantado, lúdico e colorido, que vai encantar os pequenos.

Para os adultos tem Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund (The Square – A Arte da Discórdia), vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2022 e do European Film Awards. A produção também chega bem na corrida do Oscar, concorrendo em três categorias: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.

Diretor provocador, Ruben vira a hierarquia social de cabeça para baixo na comédia dramática. Na trama, o casal de modelos Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean) é convidado para um cruzeiro de luxo com uma lista de passageiros super-ricos e um capitão alcoólatra e marxista, interpretado por Woody Harrelson. O que a princípio parecia uma viagem perfeita termina catastroficamente, deixando os sobreviventes presos em uma ilha deserta e lutando pela sobrevivência, em uma sátira onde os papéis e as classes sociais são invertidos. Aí é um salve-se quem puder.

Saladearte Paseo 1 e 2

Sábado (18/02)

10h Perlimps

11h10 Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo

11h30 Os Fabelmens

13h Corsege

14h10 Os Banshees de Inisherin

15h I Wanna Dance With Somebody

16h10 Casamento em Família

17h35 Tár

18h Triângulo da Tristeza

20h20 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

20h35 O Pior Vizinho do Mundo

Confira a programação completa do cinema, até quarta, no www.instagram.com/saladearte_oficial/