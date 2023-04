Maratonista é desmascarada após ‘correr’ mais rápido que Bolt

A ultramaratonista Joasia Zakrzewski foi desclassificada após chegar em terceiro lugar em uma prova de 80km na Inglaterra. Isso porque a organização descobriu que a escocesa usou um carro para completar o percurso da corrida GB Ultras Manchester a Liverpool, disputada no dia 7 de abril.

A descoberta da ‘trapaça’ de Joasia se deu após dados do sistema de rastreamento da maratona indicarem a ‘carona’. A atleta, de 47 anos, teria andado mais de 4km em apenas 1 minuto e 40 segundos – o que significaria que ela correu em velocidade superior a 56 km/h. Seria um número melhor que o do homem mais rápido do mundo, o astro Usain Bolt, que atingiu pouco mais de 44km/h.

A equipe de organização da corrida, assim como outros atletas, confirmaram a suspeita, e Joasia foi desclassificada. Com isso, a corredora Mel Sykes ficou com o terceiro lugar.

Um amigo de Joasia disse, em entrevista à BBC da Escócia, que ela teve um mal estar durante a prova, após ter vindo da Austrália na noite anterior. “A corrida não foi planejada. Ela disse que estava se sentindo mal e cansada, e queria desistir. Ela cooperou totalmente com as investigações dos organizadores da corrida, dando um relato completo do que aconteceu”.

A federação esportiva Trail Running Association e o órgão de atletismo do Reino Unido estão cuidando do caso.