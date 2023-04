Marcelo Faria é dispensado da TV Globo e assina com nova emissora

Após 40 anos, Marcelo Faria não faz mais parte do elenco da Rede Globo. O ator foi dispensando nesta quinta-feira (6), após ser sucesso em grandes produções como Celebridade e Orgulho e Paixão. Seu último trabalho pela emissora foi em 2019, na novela Bom Sucesso.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o artista já está de casa nova. O filho de Reginaldo Faria assinou com a Record TV e vai participar de Reis, série bíblica que estreia uma nova temporada no dia 17 de abril.

A primeira trama de Reginaldo Faria como global aconteceu na década de 90, na minissérie A Máfia do Brasil, porém foi em Top Model, quando interpretou o jovem surfista Elvis Presley, que ganhou fama e sucesso.