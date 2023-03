SBT realizou gravação secreta do do Programa Livre e registro vazou

Quem acompanha as notícias sobre os bastidores da TV deve saber que o SBT prepara uma grande novidade para 2023, a volta do Programa Livre. A atração fez um enorme sucesso entre 1991 e 2001, e ficou imortalizado na história da televisão graças a Serginho Groisman, que era o apresentador.

Aliás, o SBT vem trabalhando arduamente nos bastidores para deixar tudo pronto para a grande estreia. Por enquanto, no entanto, a emissora apenas reservou um estúdio em Osasco. Dessa forma, tudo vem sendo feito na surdina para evitar vazamentos e estresses com a produção do Programa Livre.

