Márcio França teme caos no Galeão durante carnaval e quer rediscutir concessão com Paes

Nesta quinta-feira, 19, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que o governo, em uma situação extrema, não descarta retomar o controle do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A situação do terminal, que sofreu um incêndio na última quarta, 18, será tema de reunião entre o ministro e o prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PSD), neste final de semana. A discussão sobre a administração do local se arrasta faz meses, quando a concessionária que gerencia o espaço apresentou um pedido de devolução da concessão. “A nossa preocupação, claro, é que vem o carnaval. O Galeão é muito importante para a gente e a gente quer quer ele esteja funcionando na plenitude (…) Vamos tratar em um formato digamos ortodoxo, que você segue o roteiro. Mas, caso não haja um formato ortodoxo, nós vamos tomar uma providência, porque não pode não ter o serviço prestado. Dentre elas, evidentemente o governo pode a qualquer instante retomar a situação para não deixar a situação ficar um caos para as pessoas que estão chegando”, declarou o ministro nesta quinta-feira, 19.

Márcio França destacou ainda que a possibilidade de privatização das autoridades portuárias é um tema descartado pelo presidente Lula. Segundo o ministro, não há mais hipótese de privatização, já que a tese vencedora nas eleições é contrária à essa lógica. A questão interessa principalmente ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que defende a privatização do Porto de Santos. “Eu conversei ontem com o secretário de Estado, o ex-ministro Kassab, que é uma pessoa que está no governo de São Paulo, para que a gente fizesse uma aproximação de ideias e conceitos. Tenho a impressão de que o próprio governador Tarcísio compreende que, como houve uma alteração eleitoral, as lógicas de privatizar a autoridade estão superadas”.

“Vamos para a segunda etapa do que pode ser feito. Por exemplo, o túnel que liga Santos ao Guarujá é uma obra que o governo do Estado fez o projeto básico executivo e os licenciamentos. Então está pronto, basta licitar. Se a gente puder, seria um grande feito começar uma obra desse porte”, argumentou França. O ministro afirmou ainda que o próprio Ministério dos Portos e Aeroportos deverá cuidar das hidrovias nacionais, contrariando a possibilidade de transferir a gestão do modal para o Ministério dos Transportes.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore