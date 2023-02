Marcos do Val diz que ainda não tomou decisão sobre renúncia

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse que ainda não tomou a decisão final sobre a possibilidade de renunciar ao cargo no Senado. Em entrevista a jornalistas, o Do Val afirmou que o anúncio feito horas antes foi um “desabafo”, mas que não poderia largar sua equipe. “Tem hora que a gente fica com vontade de ir embora, porque aqui você é colocado numa posição como se quisesse tirar proveito de algo. Mas não posso largar minha equipe, não se toma uma decisão individual”, disse Do Val, que continuou: “Se fosse no horário de trabalho eu tinha saído, mas minha equipe e meus colegas me abordaram para falar para eu não sair”. O parlamentar disse ter sido abordado por outros senadores para continuar no cargo. “Então a decisão não foi tomada ainda, se eu permaneço com meus colegas de trabalho”, concluiu Do Val, dizendo que as chances de sua suplente assumir seu posto são “zero”. Na madrugada desta quinta-feira, 2, o senador havia anunciado a saída da política em meio a discussões e acusações de traição por ter cumprimentado Rodrigo Pacheco (PSD) pela reeleição ao comando do Senado. Do Val apoiou o rival de Pacheco, Rogério Marinho (PL).

