Marcos Felipe chega ao Bahia e quer mais minutos: ‘Concorrência respeitosa’

É fato toda nova contratação chega no clube em busca da titularidade. E no caso de Marcos Felipe, apresentado oficialmente pelo Bahia nesta quinta-feira (29), há uma motivação ainda maior: o goleiro já mostrou pode assumir a meta de um grande time de Série A e disputar a competição em alto nível.

Hoje com 26 anos, Marcos foi peça importante na campanha de 2021 do Fluminense na primeira divisão e agora, vestindo azul, vermelho e branco quer retomar o status de titular na carreira. O goleiro perdeu espaço nesta última temporada com a chegada do experiente Fábio, ex-Cruzeiro, e viu na transferência para o Bahia a oportunidade de atuar mais vezes no ano.

“A minha vinda para cá foi em busca de motivação mesmo, para poder voltar a jogar. Lá no Fluminense foi escolha do treinador, eu respeito e não tenho problema. Aqui a competição entre os goleiros será a mais respeitosa possível, a competição faz todo mundo crescer e a minha expectativa é a melhor possível”, explicou Marcos Felipe.

No Bahia, o novo goleiro terá a concorrência de Mateus Claus, titular na reta final deste ano, Matheus Teixeira que está recuperado da cirurgia, e do jovem Gabriel Souza. Danilo Fernandes, principal nome entre os goleiros tricolores, segue em recuperação por uma artroscopia no joelho e está fora dos primeiros meses de 2023. Com isso, Marcos larga como principal peça na posição.

Essa será a primeira experiência do jogador com uma comissão técnica portuguesa. Além do técnico Renato Paiva, Marcos Felipe fará trabalhos diretamente com Rui Tavares, novo preparador de goleiros. O jogador avaliou que existem sim diferenças de metologia, mas destacou que acredita em uma rápida adaptação e evolução não só sua, mas de todo o elenco.

“Está sendo uma experiência nova para mim. Tem suas diferenças sim, são escolas e metodologias diferentes, europeias. E vai servir de aprendizado. Lógico que cada um tem suas verdades e faz do seu jeito, então vou procurar assimilar o mais rápido possível, colher as coisas boas e creio que, com ele, o Bahia eleve o seu nível de competitividade […] O Futebol tem evoluído cada vez mais e eu sempre procuro ter as informações, conversar com o treinador de goleiros e o mister Piva. Isso é fácil para mim, já venho nessa evolução e posso crescer ainda mais”, afirmou.

Sobre a montagem do elenco que vem sendo feita, o goleiro vê o momento com o técnico Renato Piava como positivo e projetou um ano de conquistas para a equipe. “A expectativa do elenco junto ao mister Renato é das melhores. O torcedor pode ter certeza que não vai faltar empenho de nenhum atleta, todos nós vamos nos dedicar 120% para dar o máximo de alegria e conquistar o máximo de títulos possível”.

E com a possibilidade de títulos, vem também a expectativas por passos ainda maiores. Marcos Felipe foi figurinha presente nas seleções de base do Brasil, como a sub-15 e sub-20, quando conquistou o Torneio de Toulon, na França, em 2014. O jogador afirmou que ainda pensa e voltar a vestir a amarelinha, dessa vez como profissional.

“Seleção para mim é o auge de qualquer atleta. Creio que consegui evoluir muito com o que vivenciei lá [na base], então espero poder ter oportunidades na seleção principal. Vivenciei tudo na base e quero vivenciar no profissional”, ressaltou o goleiro.