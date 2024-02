Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Marcos Pitombo – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramMarcos Pitombo viu seu nome rodar a internet por conta dos boatos de um novo namoro. Entretanto, o ator foi ao Instagram para se manifestar sobre os rumores e explicou que contará aos seguidores se engatar em um relacionamento.

“Pessoal, já tem um tempinho que as pessoas vem me arranjando namoros, que dizem que amigos com quem eu ando são namorados e isso não é legal nem para mim nem para as pessoas”, declarou.

Marcos Pitombo

Marcos Pitombo é ator Reprodução/Instagram

Marcos Pitombo (1) (1)

Ele tem 41 anos @tocadoguara/Reprodução/Instagram

Marcos-Pitombo

Marcos Pitombo se pronuncia após rumores de namoro: “Isso não é legal” Reprodução/Instagram

Marcos-Pitombo-com-Bel-e-Robinho

@marcospitombo/Reprodução/Instagram

Marcos-Pitombo_

O ator opta por frutas, verduras e legumes orgânicas @marcospitombo/Reprodução/Instagram

Marcos-Pitombo

O carioca faz parte do elenco da novela global Salve-se Quem Puder @marcospitombo/Reprodução/Instagram

Ele contou que, por respeito aos fãs, não esconderá um novo relacionamento. “Então, eu queria vir aqui para falar para vocês que quando eu estiver num relacionamento, eu vou ser o primeiro a avisar que estarei namorando, por respeito a vocês, meus fãs e todo mundo que acompanhou a minha vida nos últimos tempos. Muito obrigado”, disse.

Por fim, o ator desejou a todos um bom carnaval. “Desejo a todos um excelente carnaval e que todos possamos curtir e apreciar a vida com moderações”, finalizou.

