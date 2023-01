Margareth Menezes vai cantar no Camarote Expresso 2222

A atual Ministra da Cultura Margareth Menezes vai cantar no Camarote do Ex-Ministro Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

A cantora e Ministra da Cultura Margareth Menezes é atração confirmada no sábado de Carnaval no palco do Camarote Expresso 2222. Em sua 23ª edição, o Camarote volta para o Edifício Oceania, no Farol da Barra, funcionando de sexta a terça-feira, das 15h às 3h da manhã. O tema relembra os 50 anos do maravilhoso disco Expresso 2222, lançado por Gilberto Gil logo após seu retorno do exilio londrino, em 1972. Com patrocínio master do iFood, o Expresso 2222 vem com muitas novidades, que serão reveladas durante coletiva para a imprensa, parceiros e patrocinadores no dia 16 de fevereiro. O palco onde se apresentará Margareth Menezes tem curadoria de Andrea Franco. Em breve serão anunciadas outras atrações.

Ivete Sangalo na volta do MiConquista

De Vitória da Conquista vem a notícia. A cantora Ivete Sangalo é atração confirmada na volta do MiConquista, a micareta que marcou o sudoeste baiano e promete retorno em alto estilo, como revelou o idealizador e organizador do evento, Pedro Massinha, em conversa com a coluna. O MiConquista, que também terá as participações de É O Tchan e Jau, será realizado de 20 a 22 de abril (quinta a sábado), no Estacionamento do Boulevard Shopping. O show de Ivete acontece no sábado.

As Muquiranas apresentm fantasia do Carnaval

No dia 3 de fevereiro, As Muquiranas vão lançar a fantasia do Bloco para o Carnaval 2023 e o abadá para a festa Muquisamba. Como não pode desfilar em 2022, o bloco resolveu manter o mesmo designer: Doutores da Alegria, com nova estampa em homenagem aos profissionais da saúde que foram fundamentais na luta contra o vírus da covid- 19. A nova fantasia terá outros itens na estampa e mudou de cor. O sapato, que seria clocs, e mudou para tênis, assim como a cor da meia. Tudo isso será revelado no encontro com a imprensa.



Timbalada no Festival Sarará

O Festival Sarará que acontece no dia 26 de agosto, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte anunciou as primeiras atrações da décima edição. Nomes como Marisa Monte, Timbalada, Fat Family, Rico Dalasam, Kayblack, LEALL e Urias são os primeiros confirmados do evento. Os Ingressos já estão à venda no site www.sympla.com/festivalsarara.



1 Dia 5 de fevereiro, a partir das 16 h, no estacionamento do Shopping Bela Vista, acontece o tradicional bailinho do Bloco Happy, comandado por Tio Paulinho, com a banda Tio Elétrico e a cantora Mariana Silva. Em 2023 o bloco comemora 30 anos e desfila no dia 18 de fevereiro, às 10 h , no circuito Dodô. O tema da festa é Sou Happy Desde Pequeno.

2 O cantor e compositor Magary Lord comanda a festa Oferenda Musical, que acontece no dia 3 de fevereiro, às 21h30, após a festa de Iemanjá. O evento vai ocupar o NNEspaço Galeria, na Rua da Paciência, lá mesmo no Rio Vermelho. Além de cantar seus grandes sucessos e contar com a participação de sua filha Kalinde, Magary vai lançar a nova música, Ê Lasqueira. Vendas e informações para a festa através do WhatsApp (11) – 99131-8334.

3 A banda Trilho Elétrico estreia em Salvador com um show no dia 1º de fevereiro, a partir das 21h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. É o encontro dos baianos Manno Góes (compositor e fundador do Jammil e Uma Noites) e Lutte (ex vocalista da banda

Mosiah), e dos mineiros Lelo Zaneti (baixista do Skank) e Rodrigo Borges (herdeiro e atual representante do Clube da Esquina. No repertório, canções autorais e homenagem a grandes artistas baianos e mineiros.