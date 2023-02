PF faz operação contra bando que fraudava diplomas de medicina

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9/2), a Operação Catarse, para desarticular esquema criminoso especializado na falsificação de diplomas para o curso de medicina.

Cerca de 60 policiais federais da cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas seguintes cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belford Roxo (RJ), Teresópolis (RJ) e Montes Claros (MG).

A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, teve início após comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), dando conta da existência de requerimentos de registro profissional de médicos instruídos com documentos falsificados de graduação em medicina, notadamente diplomas e históricos escolares.

Em abril de 2022, na primeira fase da investigação, duas pessoas já haviam sido presas em flagrante na sede do próprio Conselho quando tentavam obter os registros.

Durante a apuração, foram colhidos elementos que permitiram chegar em pessoas físicas e jurídicas envolvidas, entre elas duas clínicas médicas.

Os crimes investigados são os de falsificação de documento público e uso de documento falso. O nome da operação faz alusão a um termo de origem filosófica com o significado de limpeza ou purificação pessoal.