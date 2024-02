Vitória dos Chiefs teve quebra de recordes e marcas no Super Bowl

O Kansas City Chiefs conquistou o seu quarto título na história, o segundo de forma consecutiva. O quarterback Patrick Mahomes foi o MVP

O Kansas City Chiefs chegou ao quarto título na história da NFL, ao vencer o SF49 por 25 a 22 no Allegiant Stadium, em Las Vegas no Super Bowl LVIII, em noite marcada por viradas e a quebra de recorde de Field Goals marcados em uma decisão, foram sete ao todo. Além disso também foi quebrado o recorde de Field Goal mais longo do Super Bowl, que durava desde 1994, de 53 jardas.

Esse foi apenas o segundo Super Bowl da história que foi decidido na prorrogação. O 49ers manteve o tabu e está há 29 anos sem conquistar um título. Ficaram com o vice-campeonato nos três últimos Super Bowl que disputou. Confira como foi o jogo:

1º quarto O 49ers teve a primeira posse de bola, e o ataque estava indo bem, até que o linebacker Leo Chenal conseguiu forçar o fumble e retomar a posse de bola. O jogo seguiu com destaque para as defesas de ambas equipes, forçando jogadas curtas e negativas, e o primeiro quarto terminou em 0x0.

2º quarto A primeira pontuação do jogo veio de um Field Goal do 49ers, marcado pelo Kicker Jake Moody. Ele acertou um chute de 55 jardas, quebrando o recorde anterior em um Super Bowl, de 54 jardas.

A primeira bigplay do jogo (jogada para 20 jardas ou mais) veio com um lindo passe do quarterback Patrick Mahomes para o wide receiver Mecole Hardman, de 53 jardas. Mas quando parecia que o Chiefs iria pontuar pela primeira vez, mais um fumble. Dessa vez, da defesa do 49ers, com o cornerback Deommodore Lenoir.

O 49ers conseguiu o primeiro touchdown da partida com uma jogada diferente, que surpreendeu os Chiefs. O wide weceiver Jauan Jennings recebeu um passe para trás e lançou para o running back Christian McCaffrey, que recebeu e correu 21 jardas para a endzone. Após o extrapoint o placar ficou em 10×0. Na última jogada da primeira etapa, os Chiefs conseguiram a sua primeira pontuação, com um Field Goal do Kicker Harrison Butker: 10×3 no placar.

3º quarto Os Chiefs voltaram a campo com a chance de empatar o jogo, mas logo na primeira jogada ofensiva viram Mahomes ser interceptado pelo safety Ji’Ayir Brown. A equipe ainda diminuiu na metade do quarto, novamente com Harrison Butker, que voltou a quebrar o recorde de chute mais longo, agora com um chute de 57 jardas.

No final do quarto, o Special Team do 49ers falhou e ajudou o Chiefs a virar o jogo. Após recuperar a bola na linha de 17 jardas, Mahomes encontrou o wide receiver Marquez Valdes-Scantling livre para colocar a equipe na frente, com 13 a 10 após o extra point.

4º quarto O jogo seguiu equilibrado, mas o 49ers chegou ao empate logo no início do último quarto. Jauan Jennings recebeu passe de 10 jardas e colocou o jogo em 16×13, mas Jake Moody teve o extra point bloqueado. O Chiefs respondeu já na posse seguinte. A equipe chegou bem na Redzone mas não conseguiu o touchdown, se contentando mais uma vez com o Field Goal com Harrison Butker, 16×16 no placar.

O 49ers trabalhou bem e deixou o relógio andar rapidamente, voltando à liderança no placar. Com pouco menos de dois minutos no relógio, mais um Field Goal de Jake Moody. Mas na última posse dos Chiefs, Mahomes carregou o time que conseguiu também outro Field Goal com Harrison Butker, deixando o placar em 19×19.

Prorrogação O 49ers teve a primeira posse, e conseguiu a primeira pontuação. Após mais de 8 minutos de posse, a equipe não entrou na endzone e se contentou com mais um Field Goal de Jake Moody, 22×19 no placar. Mas o Chiefs garantiu o título quando o relógio estava quase zerado. Mahomes fez grande jogada para encontrar Mecole Hardman livre para marcar o Touchdown do título, final de jogo, 25×22.

Fazendo história Mahomes disputou o Super Bowl pela terceira vez e teve sua terceira vitória sendo o MVP da final, algo que só foi conseguido por outros dois jogadores na história. Com isso, se qualifica cada vez a candidato ao trono do lendário Tom Brady, que venceu o Super Bowl sete vezes.