Mari Correa compartilha 5 tendências de beleza do AMWC em Mônaco

A dermatologista de Brasília Mariana Correa esteve em Mônaco, nas últimas semanas, para participar do AMWC – Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, um dos congressos médicos de maior referência no mundo da beleza. Anualmente, o evento desembarca em países como França, Colômbia, Miami, Malásia, Tailândia e Brasil.

Mariana é habitué do congresso. Ela também integra a coordenação médica do evento realizado no Brasil. “Faço parte da organização e comitê científico do AMWC Brasil há quatro anos, dando aulas e coordenando os blocos em temas médicos”, diz ela à Coluna Claudia Meireles.

De acordo com a dermatologista, nos encontros, há uma grande troca de conhecimento e experiências entre as equipes do AMWC Mônaco e ao redor do mundo. “Palestrantes, temas, novidades e expositores são assuntos amplamente discutidos entre as equipes. Portanto, muito se absorve para o evento no Brasil. Por outro lado, temos excelentes médicos, técnicas e muito conhecimento por aqui”, frisa.

Mariana Correa, Shino Bay e Doris DayMariana Correa, Luis Botero e Agata BonechiNos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, Mari e mais 14 mil médicos de mais de 120 países marcaram presença no congresso, que, além das aulas diferenciadas, proporcionou uma excelente oportunidade para trocas de ideias com colegas de profissão de cada canto do mundo.

“Encontrei amigos dermatologistas dos EUA, Suíça, Alemanha, Canadá, México, França, África do Sul, Dubai… Foi muito bom!”, compartilha ela.

Cirurgiões plásticos foram a outra especialidade que também participou em peso do evento.

Rashmi Shetty, Fernando Silik, Kyuho Yi e Mariana CorreaMariana Correa, Shino Bay, Per Hedén e Elina TheosCinco grandes tendências da beleza apresentadas no AMWC de Mônaco:À coluna, Mariana Correa revela as cinco tendências da beleza mais cobiçadas e comentadas durante o congresso realizado em Mônaco:

1 – Beleza natural

Segundo a profissional, a naturalização dos tratamentos nunca foi tão prezada. “Menos é mais”, destaca a médica. Com isso, tem-se reparado na diminuição dos exageros com preenchedores e um maior foco na qualidade da pele com associações de tratamentos como bioestimuladores de colágeno, fios de PDO e tecnologias.

2 – Futuro de rejuvenescimento

Um dos futuros do rejuvenescimento também foi mencionado no AMWC Mônaco: o Exosome. Para Mariana, trata-se de uma substância presente nas células-tronco com ação rejuvenescedora, estimulando o colágeno e a elastina. Ela pode ser associada ao microneedling e demais tecnologias. “Ainda não chegou ao Brasil, mas será aprovada em breve”, antecipa a dermatologista.

Mariana Correa e Patricia OgilvieByong Cho e Mariana Correa3 – Estética corporal

Tratamentos para o corpo foram outro assunto levantado durante o evento, especialmente os novos produtos e técnicas para os glúteos, com rejuvenescimento, melhora das celulites e embelezamento do corpo sem exageros, com elegância.

4 – Alternativas para a flacidez da pálpebra

Uma área do rosto que incomoda (e muito) algumas pessoas são as pálpebras. No entanto, a associação de tecnologias com alguns injetáveis e fios de PDO mostraram ótimos resultados no rejuvenescimento da pálpebra, uma região com flacidez muito rápida, conforme a médica comenta.

Steven Dayan, Mariana Correa, Shino Bay e Sabrina FabiMariana Correa e Doris Day5 – Novo modelo de preenchimento labial

Os lábios não ficaram de fora dos temas abordados no congresso de beleza — e os preenchimentos naturais, que respeitam a identidade visual de cada pessoa, sem padronização, além de técnicas de injetáveis com segurança, foram ressaltados.

Segundo Mariana Correa, o Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress virá ao Brasil de 22 a 24 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

“Esta edição está muito maior que a passada, com dois andares. Serão mais de 100 expositores, duas salas de conteúdo científico, uma com mais de 100 demonstrações ao vivo, uma de gestão de clínicas e duas de workshop. O evento contará com mais de 200 palestrantes e 2 mil participantes”, finaliza.

