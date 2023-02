Maria desabafa sobre expulsão do BBB22 após um ano: “Erros acontecem”

Um ano após ser expulsa do BBB22, a cantora e atriz Maria usou as redes sociais nessa quarta-feira (15/1), para desabafar sobre os desdobramentos que a agressão à Natália e a consequente decisão da produção do reality tiveram em sua vida pessoal.

“Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, faz exatamente um ano desde que fui desclassificada do BBB. Na época eu me pronunciei sobre o assunto, como me senti, como foi a volta pra casa, mas foi muito tirado de contexto o que eu disse. Eu levava muito hate. Comecei a me distanciar um pouco pra entender aquela onda de exposição, pessoas me atacando gratuitamente todos os dias”, disse.

A sister afirmou ter passado por uma fase de reflexão e autoconhecimento. “Foi um processo árduo, que exigiu muita coragem, entender que aquilo faz parte, que foi um erro que cometei e não me definia. Nesse período todo me recolhendo comecei a entender o que aconteceu com minha cabeça naquela época. Eu tinha que viver, continuar colhendo os frutos, tinha que continuar trabalhando, e não me recolher e só pensar nas minhas pautas pessoais”, afirmou a ex-sister.

“Pra não me confundir com a pessoa criada pela mídia, pelo público, o hate estava criando em cima de mim, eu tive que ter muito processo de autoconhecimento, mais do que tive em toda a minha vida. Foi o período que mais tive que entender quem era eu mesma. Tem horas que as duas se misturam, mas os erros acontecem e sou muito jovem pra ficar me condenando por um erro. Precisei entender esse processo de me recolher e a hora de falar sobre isso”.