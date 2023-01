Marido e sogro de cabeleireira são suspeitos de mandar matar 6 pessoas da família no DF, diz polícia

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, marido e sogro, respectivamente, da cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, são suspeitos de mandar matá-la. Um dos presos suspeitos pelo desaparecimento de seis pessoas da mesma família no Distrito Federal confessou que Thiago e Marcos encomendaram a morte dos familiares. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira, 17, pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá, um dos suspeitos presos por participação no crime, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, disse que ele e Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, receberam R$ 100 mil para matar a cabeleireira, os três filhos — Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos, Rafael e Rafaela, de 6 anos —, a sogra e a cunhada da mulher. Todas as crianças eram filhas de Thiago e netas de Marcos. Já as outras duas são a mãe e irmã de Thiago, esposa e filha de Marcos. Tanto Thiago quanto Marcos estão desaparecidos. Além deles, outras duas mulheres por suspeita de envolvimento no crime, uma que é amante de Marcos e outra que é filha dessa mulher, também estão desaparecidas.

Leia também

Nova York distribuirá pílulas abortivas gratuitas a partir desta quarta-feira



Rial explica saída da Americanas e reforça que não sabia do rombo de R$ 20 bilhões