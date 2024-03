Marina Silva participa de atos da pré-campanha de Boulos neste sábado

Ministra vai ao evento de apoio ao deputado promovido pelo partido Rede e a reunião sobre transição energética

A ministra é mais uma da Esplanada de Lula que declarou apoio a Boulos Sérgio Lima/Poder360

PODER360 23.mar.2024 (sábado) – 7h29



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa neste sábado da 1ª agenda de pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) à Prefeitura de São Paulo. A ministra é mais uma da Esplanada de Lula que declarou apoio ao congressista.

Às 11h na Casa de Francisca, no centro da cidade, os 2 participam de um ato de apoio da Rede Sustentabilidade, partido da ministra, à pré-candidatura de Boulos. Mais tarde, às 14h, será realizada a 1ª plenária do plano de governo do pré-candidato para falar sobre meio ambiente e transição ecológica, no Teatro Oficina, no bairro Bela Vista.

Boulos e Marina afirmaram que falarão aos jornalistas depois dos eventos.

APOIO DO GOVERNO A participação de Marina aos atos da pré-campanha de Boulos se dá 3 dias depois de pesquisa do Paraná Pesquisas mostrar que Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, venceria Boulos por 46% a 39% no 2º turno.

O PT oficializou em 5 de agosto de 2023 que apoiará o nome de Boulos na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) favoráveis a eleição do psolista são o chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e Carlos Lupi, da Previdência Social.