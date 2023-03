Marina Silva tem diagnóstico negativo para malária, melhora e recebe alta hospitalar

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), apresentou melhora nesta quarta-feira, 15, e recebeu alta médica do Hospital Brasília, localizado no Largo Sul, onde encontrava-se internada desde segunda, 13. No início da semana, a chefe da pasta cancelou seus compromissos e foi realizar uma consulta na unidade hospitalar. No local, a política foi internada após apresentar fortes sintomas gripais e havia a possibilidade da deputada eleita estar contaminada com malária – hipótese que não se confirmou segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital. A probabilidade foi levantada após a série de encontros que Marina Silva realizou com lideranças indígenas na área indígena Yanomami, em Roraima, no último final de semana, para averiguar as ações realizadas por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). “Lamentamos a divulgação equivocada de suspeita de malária veiculada anteriormente, considerando que a ministra deu entrada nesta segunda-feira, 13, com sintomas de síndrome gripal e que diversas hipóteses diagnósticas foram consideradas e não se confirmaram”, disse o comunicado assinado pela diretora médica do hospital, Flávia Amaral Mello. Na segunda, o quadro da ministra havia sido classificado como “clinicamente estável” e seguiu em observação no local.

Confira o boletim médico divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente:

A ministra Marina Silva teve alta nesta quarta-feira (15/3). Veja o boletim médico: pic.twitter.com/eATwwnByYo — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (@mmeioambiente) March 15, 2023