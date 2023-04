Lula se reunirá com o Secretário-geral do Partido Comunista chinês e vai a Pequim nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta quinta-feira, 13, por volta das 18h30 [10h30 no horário de Brasília], com o Secretário-geral do Partido Comunista da chinês, Chen Jining, em Xangai. Após o encontro político, Lula e sua comitiva participam de um jantar oferecido pelo líder chinês, antes de partir para Pequim, capital do país asiático, onde deverá encontrar o presidente Xi Jinping. A informação está publicada na agenda oficial do presidente da República. Lula ainda deve visitar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, gigante da tecnologia, e ter uma audiência com o CEO da BYD, Wang Chuanfu.

Nesta quinta, Lula já participou da posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) do Brics, grupo econômico de nações de mercado emergêntes que incluem Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Dilma inclusive foi quem recebeu Lula em Xangai, sua primeira parada na China. Após a cerimônia de posse, ambos participaram de um almoço oferecido pela nova presidente do NBD.