Marlene Mattos passa mal e é internada. Saiba o motivo!

Marlene Mattos vai passar o último dia de 2023 hospitalizada. A diretora contou numa publicação que passou mal nesse sábado (30/12) e precisou de atendimento médico após uma crise intestinal. Um passarinho verde contou para esta colunista, com exclusividade, que a ex-empresária de Xuxa está internada no Hospital Barra D´Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo um fonte da coluna Fábia Oliveira, Marlene foi diagnosticada com diverticulite, que é uma inflamação na parede interna do intestino, caracterizada, principalmente, pela formação de bolsas e quistos pequenos e salientes, chamados de divertículos que, ao inflamarem, causam o problema.

“Tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, família toda junto, amigos [Selma] e a Fia Monik Macedo, presente como sempre em todos os momentos”, escreveu no seu perfil do Instagram, na legenda de uma foto deitada na cama da unidade de saúde.

Nos comentários, seguidores e amigos famosos de Mattos mandaram mensagens positivas. “Fica bem, amada”, desejou Adriana Bombom. “Eita mulher de ferro!”, frisou Felipeh Campos. “Fica bem logo. Deus te abençoe”, comentou Lucas Souza.

Marlene Mattos e Nicole Bahls

Nicole Bahls rasga elogios a Marlene Mattos e é detonada na web Reprodução/Instagram

Marlene Mattos e Geraldo Luís

Marlene Mattos e Geraldo Luís Divulgação

Elas romperam relações há anos e se enfrentam na Justiça

Ex-BBB-Marcela-McGowan-Monik-Macedo-Marlene-Mattos-e-Sarah-Poncio-1024×682

Marlene hoje trabalha com Sarah Poncio Reprodução

Xuxa disse ainda que não tinha nenhum relacionamento íntimo com a Marlene

Marlene Mattos e Xuxa

Marlene Mattos e Xuxa Reprodução