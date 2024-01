Marta é aconselhada a pedir demissão da prefeitura de SP

A ex-prefeita, ex-senadora e ex-ministra Marta Suplicy (sem partido) foi aconselhada por aliados a pedir demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

O conselho foi dado após Marta se reunir com Lula na segunda-feira (8/1), quando o presidente reforçou o convite para ela voltar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos (PSol) na eleição da capital paulista em 2024.

Na conversa, conforme noticiou a coluna, a ex-senadora não deu uma resposta definitiva. Ela pediu tempo para conversar com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tentará reeleição.

Nunes, aliás, não sabia do encontro de sua secretária com Lula. Marta não fala pessoalmente com o prefeito desde que vieram à tona as especulações sobre a volta dela ao PT, em dezembro.

A ex-senadora, como noticiou a coluna, está de férias da prefeitura desde 15 de dezembro de 2023 e tem, em tese, retorno ao trabalho previsto para a próxima segunda-feira (15/1).

Publicamente, Marta tem adotado o silêncio. Questionada pela coluna sobre o assunto após participar do ato em alusão ao 8 de janeiro, no Congresso Nacional, na segunda, ela se recusou a falar.

Os sinais de Marta A avaliação de aliados de Marta, porém, é de que o fato de ela ter topado se reunir com Lula no Palácio do Planalto já foi uma indicação clara de que ela vai aceitar a proposta do presidente.

Nesse cenário, aliados da ex-senadora avaliam que não haveria mais clima para ela continuar como secretária de Nunes, principal adversário de Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.