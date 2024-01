Marta e Boulos se reúnem para discutir aliança política, citam frente ampla e sugerem ‘não olhar para o passado’ 

Pré-candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo e a ex-prefeita Marta Suplicy conversaram por cerca de duas horas e meia; deputado disse que a confirmação da chapa depende do PT

Marta Suplicy e Guilherme Boulo se encontraram em São Paulo para discutir aliança para prefeitura da capital paulista



O pré-candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e a ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido), se reuniram neste sábado, 13, em São Paulo, para discutir a aliança política para prefeitura da capital paulista. O encontro aconteceu após Marta aceitar o convite de Lula para ser pré-candidata a vice de Boulos. Após cerca de duas horas e meia de conversa, os dois acenaram juntos da sacada do apartamento da ex-prefeita. Eles reforçaram a necessidade da construção de uma frente ampla e democrática para a disputa eleitoral. A tentativa de aproximação do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma das razões apontadas para a saída de Marta da gestão municipal – até semana passada, ela era secretária de Relações Internacionais do município. No almoço estavam presentes Boulos e sua esposa, Natalia Szermeta, Marta e seu marido, Márcio Toledo, além do deputado e ex-presidente nacional do PT, Rui Falcão, e sua esposa Cristina.

Boulos, em conversa com jornalistas após o encontro, destacou a importância da aliança que está sendo construída e afirmou que não irão olhar para o passado, mas sim para o compromisso presente e futuro. Ele ressaltou que a confirmação da chapa depende do PT, mas a escolha de Marta como vice é dada como certa no partido. Boulos planeja levar a nova aliada para um encontro com movimentos sociais da cidade, buscando uma “reconexão” de Marta com esses grupos. Para ele, a ex-prefeita agrega profundamente por conta de sua “experiência administrativa”. Marta, por sua vez, não concedeu entrevistas, mas divulgou uma nota por meio de sua assessoria. Ela expressou sua honra em receber Boulos e sua esposa e resgatou o “Manifesto Frente Ampla”, lançado em 2019 no mesmo apartamento, que reuniu nomes de oposição ao então presidente Bolsonaro.

A ex-prefeita postou também uma foto em suas redes sociais, onde aparece de mãos dadas com Boulos, demonstrando sua satisfação com a visita. “Recebi em minha residência, neste sábado (13 de janeiro), e me sinto muito honrada com a vinda de Guilherme Boulos e sua esposa, Natália, os amigos e companheiros de lutas Rui Falcão e sua esposa Cris.”, escreveu. Após o almoço, Boulos seguiu para um encontro com o deputado estadual Eduardo Suplicy, que tem defendido a realização de prévias para definir o nome indicado pelo PT para a vice. No entanto, dentro do PT, a ideia é descartada e o nome de Marta está consolidado. Boulos destacou que tem o “maior respeito” por Suplicy e afirmou que ele deve participar da campanha. Enquanto isso, o presidente Lula realizou exames em um hospital de São Paulo.