Marta é convidada para participar de Natal de Lula com catadores

Daniel Ferreira/Metrópoles

1 de 1 Marta Suplicy – Foto: Daniel Ferreira/MetrópolesA ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, foi convidada a participar da cerimônia de Natal de Lula com catadores de materiais recicláveis, na sexta-feira (23/12). O convite faz parte do cortejo de Lula e de uma ala do PT para refiliar a ex-senadora ao Partido dos Trabalhadores.

Marta é desejo de Lula para formar a chapa de Guilherme Boulos (Psol) para a disputa da prefeitura da capital paulista em 2024. Parte do PT de São Paulo não gostou da aproximação, mas esse é um desejo pessoal do presidente da República e ele não deve ser repreendido.

O evento será no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. O encontro faz parte de uma tradição que Lula realiza desde 2001, com exceção do tempo em que esteve preso em Curitiba.

