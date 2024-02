Mauro Vieira convoca embaixador de Israel para conversa no Rio

Reunião será realizada ainda nesta 2ª feira; Itamaraty considerou grave a reação do governo israelense às declarações de Lula e viu como provocação reunião com embaixador brasileiro no Museu do Holocausto

Na imagem, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; ele se reunirá com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine Márcio Batista/MRE (via Flickr) – 26.nov.2023

Mariana Haubert 19.fev.2024 (segunda-feira) – 16h32



O ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) convocou o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para esclarecimentos sobre a reunião do governo israelense com o embaixador brasileiro no país, Frederico Meyer, realizada no Museu do Holocausto nesta 2ª feira (19.fev.2024), e a declaração de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “persona non grata” no país.

A reunião deve ser realizada ainda nesta 2ª feira (19.fev.2024), no Palácio Itamaraty, no Rio. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores informou que a convocação de Zonshine se dá “diante da gravidade das declarações do governo de Israel”.

Nesta 2ª feira, Meyer foi chamado para uma reunião com o ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, em Tel Aviv. O encontro, porém, foi realizado no Museu do Holocausto.

A escolha do local foi malvista pela diplomacia brasileira, que encarou a atitude como uma provocação e uma tentativa de escalar ainda mais a crise diplomática entre os 2 países.

A reunião entre Katz e Meyer foi convocada depois de Lula ter comparado a ação militar israelense na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus por Adolf Hitler na 2ª Guerra Mundial.

Depois do encontro, Katz declarou que Lula é “persona non grata” no país e exigiu uma retratação de Lula. O Poder360 apurou que isso não deve ser feito, porém.

Mais cedo, o governo brasileiro já havia decido chamar Meyer de volta ao Brasil. O diplomata embarcará na 3ª feira (20.fev.2024). A série de convocações de parte a parte torna mais distante uma possível solução diplomática.

Vieira está no Rio para a reunião de chanceleres do G20, que será realizada na 5ª feira (22.fev.2024).

Leia a íntegra da nota do Itamaraty:

“Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o Ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty, no Rio. E chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã.”