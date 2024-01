Parlamentares pedem adiamento da Conae e apontam viés político e ideológico

Treze frentes parlamentares do Congresso Nacional solicitaram nesta quarta-feira, 24, o adiamento da Conferência Nacional de Educação (Conae), que está marcada para os dias 28, 29 e 30 de janeiro, em Brasília. Segundo as frentes, o documento-referência divulgado pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação (MEC), causa “profunda preocupação” e solicitam a suspensão do texto-base por apresentar viés político e ideológico. “O texto base expõe diversas questões político-ideológicas, sem embasamento científico, ao qual recomendamos a suspensão para que todos os setores econômicos e sociais possam participar ativamente das discussões”, diz a nota.

O objetivo da Conae é elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE) para os próximos 10 anos, que serve para melhorar a qualidade da educação brasileira em questões pedagógicas, de investimento e gestão. No comunicado, os parlamentares recomendaram o adiamento da conferência para o segundo semestre de 2024 e, até lá, a prorrogação do PNE em vigor.

Confira os signatários do nota:

1. Ana Paula Leão – Presidente da Frente Parlamentar em Apoio aos produtores de leite;

2.General Girão – Presidente da Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido;

3.Domingos Sávio – Presidente da Frente Parlamentar pelo Comércio e Serviços ;

4.Joaquim Passarinho – Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo;

5.Luiz Philippe de Orleans e Bragança – Presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado;

6.Bia Kicis – Presidente da Frente Parlamentar Brasil x Texas;

7.Rosângela Moro – Presidente da Frente Parlamentar pela Inovação e Tecnologia em Doenças Raras;

8.Evair Vieira de Melo – Presidente da Frente Parlamentar da Inovação em Biotecnologia;

9.Alberto Fraga – Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública;

10.Sargento Gonçalves – Diretor da Frente Parlamentar Evangélica;

11.Capitão Alberto Neto – Presidente da Frente Parlamentar do Sistema Penitenciário;

12.Pedro Lupion – Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária.

13.Adriana Ventura – Presidente da Frente Parlamentar da Saúde Digital e Frente Parlamentar Mista de Fiscalização, Integridade e Transparência