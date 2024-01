MC Bin Laden é “confirmado” no BBB24 após cancelar de show

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de MC Bin Laden – Foto: Reprodução/InstagramOs rumores de que MC Bin Laden estará na próxima edição do Big Brother Brasil ficaram mais fortes depois que o artista adiou um show que faria nessa sexta-feira (5/1) em uma balada de Londrina.

De acordo com informações do portal Gossip Do Dia, a equipe da festa onde o dono de “Tá tranquilo, Tá Favorável” se apresentaria teria sido direta sobre o motivo do cancelamento.

“O show do MC Bin Laden de sexta-feira (5/1) precisará ser adiado, pois o artista estará em confinamento para sua participação no Big Brother Brasil”, dizia a nota emitida pelos organizadores da festa.

Após a repercussão, a festa divulgou um novo Storie afirmando que o evento foi cancelado “por motivo de força maior”.

Mc-Bin-Laden-2

MC Bin Laden está irreconhecível Instagram/Reprodução

MC-Bin-Laden-RED

MC Bin Laden Instagram/Reprodução

MC Bin Laden

Bin Laden fala que a autoestima mudou muito depois da transformação Reprodução/Instagram

MC Bin Laden

O músico está satisfeito com as mudanças Reprodução/Instagram

MC Bin Laden

MC Bin Laden está 40kg mais magro Reprodução/Instagram

