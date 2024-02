MC Bin Laden e Rodriguinho são detonados após ameaçarem Davi; assista

Nas redes sociais, o pós-festa ainda está rendendo nesta quinta-feira (1º/02). Após o bate-boca entre MC Bin Laden e Davi, os integrantes do Quarto Gnomo se reuniram para comentar o caso, mas os internautas ficaram de olho e não aprovaram o comportamento do funkeiro e de Rodriguinho.

Acontece que os dois cantores ameaçaram o baiano: “A gente tem que quebrar ele. Vou falar isso pra ele”, disparou o pagodeiro. Na sequência da conversa, após Juninho afirmar que Davi só mexe com quem tem chances de perder a cabeça e Wanessa Camargo dizer que ele é “apenas um menino imaturo”, MC Bin Laden afirmou que vai resolver tudo fora da casa mais vigiada do país.

“Menino, mas está com atitude de otário. Isso acaba em 3 meses, mas a vida continua lá fora. Ele acha que eu sou otário, acha que está lidando com louco aqui dentro. Tá achando que sou qualquer um, vai nessa”, declarou.

Usuários do Twitter não gostaram da atitude dos dois: “Espero que a equipe de produção esteja assistindo isso”, afirmou um. “A frase que Bin Laden disse, nesse momento, dentro do quarto foi: ‘Aqui dentro eu não vou fazer nada, mas lá fora eu mato ele (obviamente ele, era o Davi)’. Os aliados falaram pra ele não falar isso, mas ele falou. Isso merece um processo, porque é crime”, pontuou outro.

Outros internautas continuaram: “Dois camarotes ameaçando fisicamente um participante que nunca os ameaçou. Bin ameaçando ‘lá fora’. Pra mim, o programa já era. Virou terra de ninguém? Rodriguinho já é a segunda vez que diz que vai ‘quebrar’ [o Davi]”, queixou-se um terceiro. “Pô, gente, pra mim essas ameaças põem a integridade do cara em risco. Esse Rodriguinho tá claramente descontrolado, Deus me livre o que ele pode fazer do nada. Pra mim, tem que ter uma advertência e se ele voltar a falar isso, expulsão. Ele tá claramente ameaçando um participante!!”, analisou mais um.

E sobrou até para Wanessa, que sempre disse que os gritos de Davi lhe causavam gatilhos: “Mas o Davi que é o agressivo, né, Wanessa? Ele falando isso na tua frente, sua burra”, detonou um. “Ué, não deu gatilho na Wanessa?”, questionou outro. “Cadê o ‘gatilho’ da Wanessa Camargo ouvindo essas ameaças dos ‘parças’ dela?”, quis saber um terceiro.

Rodriguinho foi zoado por alguns usuários do microblog por ameaçar Davi apenas quando está longer: “Conversinha danada. Na hora da treta ele [Rodriguinho] ficou pianinho!”, postou um. “Falar até papagaio fala, na hora do caô, ele ficou mansinho”, pontuou outro. “Rodriguinho é pior que menininha, né? Adora falar isso nas costas, mas na hora da briga entre Bin e Davi, ele não sabia o que fazia. Enfim, um inútil. Só presta pra falar nas costas e, óbvio, né? Porque o Davi não é mulher. Se fosse, o Rodriguinho já teria ido pra cima mesmo”, criticou mais um.

Internautas pedem expulsão de Bin Laden A briga entre Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden, durante a madrugada desta quinta-feira (1º/02), ainda está dando o que falar. Nas redes sociais, internautas chegaram a subir a tag “Bin Laden expulso” depois que o funkeiro partiu pra cima do rival.

Para algumas pessoas, mesmo que Bin não tenha agredido fisicamente Davi, ele teria encostado no rosto do baiano de forma agressiva com seu rosto também.

“O que o Bin Laden fez pode muito bem configurar como agressão pelo simples fato de ele começar a tacar a cara no Davi. O Davi tava com a p*rra de um óculos que podia ter quebrado e gerado lesões bem sérias nos dois”, analisou um usuário do X, antigo Twitter.

Uma outra completou: “Acho que o mínimo era o Bin Laden ser expulso, ele nitidamente encostou no Davi de forma agressiva, esfregando o rosto no dele (Wanessa chegou a limpar a tinta que estava no Davi do rosto do Bin). Se não fosse o Lucas ali no meio, teria sido pior”.

Uma terceira internauta disparou: “Olhem bem essa cena. Agora imaginem se fosse o contrário. Ninguém cobrou o MC por ter gritado e despertado gatilhos, como acusam o Davi pela briga com o Nizam. Bin Laden expulso”, escreveu se referindo ao momento em que Bin Laden parte pra cima de Davi.

Entenda a briga entre Davi e MC Bin Laden A madrugada no BBB24 foi bastante movimentada. Além de mais uma festa animada, com Glória Groove e Xanddy Harmonia como atrações, os brothers Davi, Lucas Henrique e MC Bin Laden tiveram uma discussão daquelas, que está dando o que falar.

Tudo começou com Davi e Lucas. Os participantes estavam dentro da casa quando começaram a treta. Lucas disse que Davi era falso por falar coisas no confinamento e depois dizer que não se lembrava. O baiano rebateu: “Ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara”, disparou.

A treta continuou: “Você sabe muito bem o que penso sobre você, já falei na sua cara. Falso e mentiroso para c*ralho. Você fala as coisas e fica se escondendo, falando que não lembra”, falou Lucas.

Ao ver a situação, MC Bin Laden se meteu e relembrou um episódio envolvendo Yasmin Brunet: “Você falou para a Yasmin que se ela estivesse andando com a gente, queimaria a carreira dela lá fora”.

Os dois, então, começaram a discutir e Davi chamou Bin de manipulador, que se alterou. “Manipulador é você, rapaz. Por que você não fala as coisas na minha cara? Acha que tenho medo de você? Safado, mentiroso!”, respondeu aos gritos.

Ainda na briga, Davi chama Lucas de “Calabreso”, um meme da internet usado por Toninho Tornado. A palavra desagradou MC Bin Laden e os demais brothers, que afirmaram ser um termo gordofóbico, e fizeram uma nova rodinha contra o baiano.