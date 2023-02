MC Bin Laden festeja feat com a banda Gorillaz; ouça música

A banda Gorillaz lançou, nesta segunda-feira (27), Controllah, em parceria com MC Bin Laden. A faixa é a primeira das duas gravações feitas pela banda virtual e o artista brasileiro. Com pouco mais de dois minutos, Controllah integra a versão deluxe do álbum Cracker Island, lançado na última semana pelo grupo.

Nas redes sociais, Bin Laden celebrou o lançamento:

“É uma vitória pro funk, pro movimento. Um feat meu com uma das maiores bandas do mundo. Funk sendo ouvido no mundo todo. “E trazer pro nosso país um feat de respeito e grandeza. Parabéns a todos. E a vocês que estão comigo há anos e apoiando sempre”, escreveu o cantor, que é done do hit Tá Tranquilo Tá Favorável.

Ouça Controllah:

O MC comentou que ele e o grupo liderado por Damon Albarn, vocalista do Blur, ficaram reunidos em um estúdio do Rio por cinco horas. Damon conheceu o som do paulista Bin Laden através do rapper britânico Slowthai, que já cantou com o Gorillaz.

“Conseguimos encontrar com ele no estúdio, gravamos, fizemos duas ‘tracks’ no estúdio”, disse Bin Laden ao G1. “Ele estava fazendo uns beats de uma música para ele, fiquei ali ouvindo de boa, tomando um guaraná. O beat que estava ‘trampando’ para ele jogou na minha mão”. A letra é sobre estar tomando algo e não saber exatamente o que está no copo em questão.

“Controllah é um beat mais no estilo de Damon, “bem ‘vibezinha’ mesmo. Bem ‘good vibes’, bem relax. Eu gravei, em portugês, depois ele fez a parte dele em inglês”, explicou.

Já o outro feat, ainda inédito, tem uma levada brasileira, de acordo com o funkeiro.