Cena revoltante: mulher abandona filhote de gato e o atropela ao fugir

Uma gatinha foi abandonada no meio da rua, em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Além de ser deixada no local, a filhote de gato ainda foi atropelada pelo mesmo carro onde estava a mulher responsável pelo abandono.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (12/3), na altura da 40/42 da M Norte Taguatinga. As imagens mostram o momento em que uma mulher desce de um carro branco com a gata no colo.

Depois, é possível ver que, após a mulher entrar no veículo, o animal corre para debaixo do veículo. O motorista dá a partida e acaba atropelando a gatinha, que começa a se debater no chão. As imagens são fortes.

Veja:

Apesar do atropelamento, a gatinha foi resgatada e levada ao veterinário. Até o momento, está internada e passa bem.

Uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil do DF (PCDF) para que seja possível identificar a pessoa responsável pelo abandono. A advogada especialista em direito animal Ana Paula Vasconcelos afirma que abandonar um animal é crime.

“Abandonar um animal é um crime cruel, covarde e que causa grande repulsa na sociedade. Confiamos no trabalho da PCDF para que essas pessoas sejam identificadas e punidas conforme a legislação que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa”.

Quem tiver informações sobre a mulher que aparece no vídeo pode denunciar de forma anônima por meio do telefone 197 da PCDF.