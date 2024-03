MC Daniel esclarece proximidade com Jade Picon: “Grande amiga”

Após alguns moradores do condomínio de Jade Picon, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), relatarem a Leo Dias que MC Daniel estaria visitando a casa da influenciadora com frequência, o cantor explicou ao jornalista sua proximidade com a ex-namorada de João Guilherme.

“Ela é uma grande amiga minha, muito carinho e respeito por ela, normal, peguei uma casa no mesmo condomínio dela também, então nada demais”, explicou MC Daniel.

Ainda segundo Leo Dias, as visitas do MC à casa da ex-BBB começaram em fevereiro, quando ele chegou a posar com algumas crianças do condomínio. O cantor e a atriz também estiveram juntos na praia da Barra, além das interações nas redes sociais.

MC Daniel “zomba” Jade Picon em Noronha e faz piada com rotina Reprodução/Instagram

MC Daniel tem carro de R$ 700 mil roubado e oferece recompensa Instagram/Reprodução

MC Daniel Instagram/Reprodução

Jade Picon Reprodução/Instagram

Jade Picon Imagem cedida ao Metrópoles

Romance com Yasmin Brunet Yasmin Brunet teria procurado MC Daniel e tentado uma possível reconciliação fora do BBB 24. Segundo a Contigo!, a filha de Luiza Brunet estaria disposta em reatar o romance com o funkeiro. O reencontro no Rio de Janeiro, direto dos Estúdios Globo, foi o suficiente para ressuscitar o sentimento e mudar a chave.

Após a gravação do Domingão, sob o comando de Luciano Huck, o ex-casal se permitiu para uma longa conversa nos bastidores. De acordo com o site, ainda com o status de “apenas amigos”, Yasmin e Daniel se gostam bastante e a família de ambos aprova a relação.