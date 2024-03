Realeza “respira aliviada” após tio de Kate ser eliminado do BBB UK

Gary Goldsmith, tio da princesa de Gales, Kate Middleton, foi o primeiro eliminado da temporada do Celebrity Big Brother UK de 2024. A notícia de que ele estava fora da casa mais vigiada do Reino Unido foi vista com alívio pela realeza, de acordo com fontes ouvidas pela imprensa estrangeira.

Segundo os portais The Telegraph e Daily Mail, desde que foi anunciado que o tio de Kate entraria para o programa, o Palácio de Buckingham demonstrou preocupação com a possibilidade de segredos serem revelados em rede nacional.

Gary Goldsmith foi o primeiro eliminado do Celebrity Big Brother UK O homem, porém, ficou apenas cinco dias na atração, e saiu depois de enfrentar o paredão com Lauren Simon, uma celebridade conhecida por ter passado por outro reality show famoso, o The Real Housewives of Cheshire.

Após sua saída, Gary Goldsmith contou como foi sua breve experiência no confinamento. “Eu me diverti muito[…] Não me considero uma celebridade, apenas sou parente de alguém que é uma grande celebridade”, contou.

Em entrevista, o empresário reforçou que não é uma pessoa que busca a fama a qualquer preço e que teria entrado para mudar essa pensamento do público. Além disso, deixou sua torcida para o empresário britânico-jamaicano Levi Roots. “Tenho muito respeito por ele e, se ele vencer, usará isso para o bem”.

Má fama Antes de entrar para o Celebrity Big Brother UK, Gary Goldsmith teve o seu rosto estampado nos tabloides da Inglaterra por conta de uma acusação de que havia agredido sua mulher, deixando-a inconsciente. O caso ocorreu em 2017. Gary foi solto após paga fiança.