MC Daniel relata detalhes de assalto no RJ: “Apontou a arma pra Mel”

MC Daniel e Mel Maia viveram momentos de pânico na noite de segunda-feira (13/02), ao serem vítimas de um assalto no Rio de Janeiro e terem todos os pertences pessoais e o carro roubado e como conseguiram recuperar os bens. À coluna LeoDias, o funkeiro contou com detalhes como tudo aconteceu.

“A gente estava voltando do Recreio, tínhamos ido jantar. Tava eu, a mel, a amiga dela, minha cunhada, minha sogra e meu sogro, quando de repente fecharam nosso carro, e vimos que ia ser um assalto. Eles foram no vidro da minha sogra e falaram ‘dá o celular, dá o celular. Tem gente atrás?’ Aí quando eu vi que iam pegar nossos celulares, eu peguei e joguei o meu no banco de trás”, disse o dono do hit Tubarão, te amo.

Ainda de acordo com o cantor, durante a ação, os criminosos chegaram a apontar a arma para a atriz.

“Na hora que ele foi abrir a porta do banco de trás, ele apontou a arma pra Mel e falou ‘dá o celular!’, mas ele me viu falou ‘O Fafa mano, é o Fafa’, aí o motorista deles falou ‘qual é, deixa ele aí mano’, e ele acabou não pegando o meu celular, só mandou todo mundo descer do carro e eu falei ‘Não esculacha não, só tem família aqui!’, mas acabaram levando o carro e meu celular que estava no banco de trás”, completou o artista.

Na manhã desta terça-feira (14/02), a família conseguiu recuperar os objetos roubados e o veículo.

“Agora achamos o carro em Taquara, perto do Recreio do Bandeirantes, com todos os pertences dentro”, finalizou Daniel.

