MEC divulga edital do Sisu 2024 com mudanças e ampliação de cotas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, 29, o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024, trazendo algumas mudanças em relação aos anos anteriores. Diferentemente das edições anteriores, este ano haverá apenas uma única edição do Sisu — não haverá o Sisu 2 em junho ou julho. As inscrições estarão abertas entre os dias 22 e 25 de janeiro. O processo seletivo do Sisu, que utiliza a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o acesso a vagas em instituições públicas de ensino superior, irá ofertar vagas para cursos com início previsto no primeiro e segundo semestre de 2024. No entanto, os estudantes não poderão escolher em qual semestre irão ingressar, pois isso será definido pela ordem de classificação.

Uma das novidades para este ano é que a lista de espera para preencher as vagas não ocupadas poderá ser utilizada durante todo o ano pelas universidades. Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse em entrar na lista de espera no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, por meio do Portal Único de Acesso. Outra mudança para 2024 é em relação às cotas. Agora, todos os candidatos passarão primeiro pela ampla concorrência e, caso não consigam vagas nessa modalidade, poderão concorrer pelas cotas destinadas a grupos contemplados pela Lei de Cotas. Ou seja, os cotistas concorrerão a todas as vagas e ainda manterão as chances caso não as consigam em um primeiro momento. Essa alteração tem como objetivo ampliar o acesso de grupos minoritários às universidades, beneficiando os candidatos que realmente necessitam de políticas compensatórias para o acesso ao ensino superior.

Além disso, os quilombolas terão uma reserva de vagas específica, assim como já é feito para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O teto de renda para se beneficiar das cotas em razão de vulnerabilidade socioeconômica também foi reduzido de um salário mínimo e meio para um salário mínimo por pessoa da família. Os resultados do Sisu serão divulgados no dia 30 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso.