Médica lista 5 suplementos ricos em colágeno e que acabam com as rugas

1 de 1 morena de pele bonita pousando para foto sorridente – Foto: Saúde em Dia/ Reprodução Principalmente no verão, com a exposição solar e as altas temperaturas, os cuidados com a pele merecem atenção especial. Pensando nisso, a médica nutróloga Esthela Oliveira elegeu cinco suplementos essenciais para o dia a dia nesta temporada.

Combinados, eles otimizam a saúde e beleza da pele, destaca a profissional. Confira as substâncias indicadas pela especialista:

5 suplementos para melhorar a saúde e a beleza da pele Vitamina A

Necessária na suplementação para renovação celular, a vitamina A é uma aliada poderosa na estimulação da produção de colágeno, promovendo uma pele mais firme e saudável.

Vitamina E

Combate o ressecamento e linhas finas. Um dos mais poderosos antioxidantes, ela protege a pele contra danos causados pelos radicais livres, proporcionando um escudo contra o envelhecimento precoce e mantendo a elasticidade cutânea.

