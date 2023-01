Médico de Bolsonaro diz que ex-presidente deve passar por cirurgia no intestino quando voltar ao Brasil

Sem data definida, procedimento será realizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

EVARISTO SA / AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter que passar por cirurgia no intestino



O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma nova cirurgia no intestino quando voltar ao Brasil. A afirmação é do cirurgião, Antonio Macedo. Ele disse que recebeu uma ligação do ex-presidente, o qual manifestou interesse em operar devido aos recorrentes quadros de obstrução. No entanto, o médico não disse quando Bolsonaro deve retornar ao país. “Nos Estados Unidos, ele teve uma obstrução na mesma parte do intestino que teve no ano passado. Eles fizeram o tratamento lá, mas não quiseram operar porque é um abdome que já foi operado mais de cinco vezes. Eles preferiram deixar para a equipe brasileira fazer a cirurgia”, explicou Macedo. A decisão sobre a nova operação foi divulgada originalmente pelo jornal Folha de S. Paulo. O cirurgião também comentou que a cirurgia não é de urgência, já que não há um quadro de obstrução no momento. “Não dei nenhuma recomendação de data limite para a realização porque agora ele está bem. Mas já há autorização do hospital e estou à disposição para fazer quando ele voltar”, completou. A cirurgia será realizada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Em novembro do ano passado, o então presidente teve ainda diagnosticada uma nova hérnia na região abdominal. De acordo com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro deve retornar ao Brasil até o fim deste mês. O prazo de visto oficial do ex-mandatário expira na próxima segunda-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo.