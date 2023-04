Médicos de Salvador preparam ofensiva contra cerco e ameaças de rede de hospitais

Médicos das mais diversas especialidades que atuam na capital articulam um movimento coordenado contra a Rede D’Or, acusada de exigir exclusividade, sob ameaças de boicote, na tentativa de impedi-los de trabalhar para concorrentes no mercado. Em especial, Matter Dei, que construiu unidade própria na cidade, e Dasa, dona do Hospital da Bahia e da Clínica AMO. Segundo apurou a Satélite, os maiores alvos do cerco são cirurgiões e profissionais de renome, sobretudo, cardiologistas, neurologistas e urologistas. Médicos ouvidos pela coluna contam que foram pressionados a atender apenas nos três hospitais do grupo em Salvador: Aliança, São Rafael e Cardiopulmonar.

Faca no pescoço

“Fui avisado pessoalmente de que, se eu fizesse qualquer tipo de atendimento ou procedimento no Matter Dei, as portas desses três hospitais estariam fechadas para mim em definitivo. Vários colegas sofreram o mesmo assédio”, revelou um cirurgião que se recusou a aceitar as exigências e decidiu cortar os laços com o grupo.

Linha de contra-ataque

Relatos de coações e ameaças praticadas pela Rede D’Or já estão no radar do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed) e da Associação Bahiana de Medicina (ABM), que também costuram uma ofensiva para barrar a imposição de exclusividade e garantir o direito ao livre exercício da Medicina. “Além de ilegal, essa prática prejudica não só os médicos, mas a população que precisa de acesso mais amplo aos serviços hospitalares. Os concorrentes dela não agem assim. Tanto o Matter Dei quanto a Dasa dão liberdade aos profissionais”, disse um dos organizadores do movimento contra as pressões da rede.

Chá de revelação

A postura do governo Jerônimo Rodrigues (PT) frente à onda de invasões de terras produtivas pelo MST na Bahia é o pano de fundo para o ato dos produtores rurais que será realizado hoje na Assembleia Legislativa. Representantes do agronegócio e fazendeiros querem aproveitar a visibilidade gerada pela mobilização para cobrar uma posição do Executivo estadual sobre as ações dos sem-terra. Em suma, forçar o governo a declarar publicamente se apoia ou não as invasões e explicar por que a PM vem se negando a executar reintegrações de posse determinadas pela Justiça.

Bolo gordo

Líderes da base aliada e da oposição na Assembleia pavimentaram o caminho para aprovar em curtíssimo prazo a PEC que eleva o percentual destinado no orçamento do estado ao pagamento de emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares. A proposta prevê o triplo do atual índice – de 0,33% para 1% a partir de 2024. Em valores, a fatia reservada para cada deputado estadual saltará de R$ 2,3 milhões para quase R$ 7 milhões com a aprovação da emenda constitucional.

Chega pra lá

O deputado federal Mário Negromonte Júnior assegurou maioria folgada na Executiva Estadual do PP para vencer o duelo travado com o ex-companheiro de bancada Ronaldo Carletto pelo comando do partido na Bahia.