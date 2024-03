Prefeitura realizou cirurgias de catarata no Hospital Municipal; saiba mais

Cirurgia de catarata no Hospital Municipal (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou no sábado (23) cirurgias de catarata no Hospital Municipal.

O serviço foi efetuado considerando a lista de espera de pacientes que já aguardavam pelo procedimento. A doença é caracterizada enquanto a opacidade (ou embaçamento) do cristalino, parte do olho responsável pela nitidez.

Cirurgia de catarata no Hospital Municipal (Fotos: Junior Origem)

A administração pública segue com os investimentos na saúde a fim de garantir a qualidade de vida da população teixeirense e de demais cidadãos do Extremo Sul da Bahia, como por exemplo os mutirões de cirurgias no Hospital Municipal, a construção do Hospital Materno Infantil e da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Colina Verde, que atenderá as comunidades dos residenciais Santos Guimarães e Antônio Costa Filho.

