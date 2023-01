Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 16 milhões no próximo concurso

A Mega-Sena acumulou nesta terça-feira, 10, e deve pagar R$ 16 milhões no próximo concurso. As seis dezenas sorteadas do concurso 2.553 foram 13 – 15 – 53 – 54 – 55 – 58. Apesar do prêmio total não ter tido um vencedor, a quinta teve 31 ganhadores e cada um vai levar a bolada de R$ 61.501,75. Já os 2.575 acertadores da quadra vão receber R$ 1.057,72. O próximo concurso está marcado para quinta-feira, 12, às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19 horas do dia do sorteio. A aposta simples custa R$ 4,50.

Leia também

Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino



BC diz que estouro da meta da inflação está ligado à alta das commodities e à retomada da economia