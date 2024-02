Mega-Sena acumula e vai a R$ 58 milhões

O concurso 2.688 da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira, 15, no Espaço da Sorte, em São Paulo, novamente não teve nenhum acertador das seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 58 milhões. Os números sorteados foram 12 – 17 – 33 – 41 – 46 – 54. Na quina, 108 apostas foram as ganhadoras e cada pessoa levou R$ 34.625,31. Já na quadra, 6.720 apostas ganharam e cada um recebeu R$ 794,96. As apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas em qualquer lotérica pelo país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre neste sábado, 17, e aposta pode ser realizar até às 19h.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp