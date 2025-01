Mega-Sena: Entenda por que os sorteios de final 0 e 5 sempre multiplicam o prêmio 

Uma aposta de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, faturou sozinha o prêmio principal da Mega-Sena do último sábado e ganhará R$ 28,9 milhões. Além de estar acumulado, o concurso teve o bônus do dinheiro extra reservado para os sorteios de final zero ou cinco.

Este foi o concurso de número 2820. Pelas regras a Mega-Sena, parte da arrecadação de cada sorteio fica retida para aumentar a premiação dos concursos de final.

Dessa forma, a premiação dos últimos concursos evoluiu da seguinte forma:

2817: R$ 3,5 milhões (acumulou)

2818: R$ 7 milhões (acumulou)

2819: R$ 10 milhões (acumulou)

2820: R$ 28.892.942,60 (1 ganhador)

Para o próximo sorteio, na terça-feira, 28, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. A Caixa, ao divulgar o último resultado, já informou que o acumulado para o próximo concurso de final 5 está em R$ 3,6 milhões. Além disso, outros R$ 6,1 milhões estão acumulados para se somar ao prêmio da próxima Mega da Virada. Veja imagem abaixo:

Entenda a regra da distribuição da arrecadação

Do total arrecadado pelas apostas na Mega-Sena, a maior parte é repassada ao governo federal, que pode, então, realizar investimentos nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte.

Segundo a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Dessa porcentagem:

• 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados;

• 19% entre os acertadores de 5 números;

• 19% entre os acertadores de 4 números;

• 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

• 5% ficam acumulados para a primeira faixa da Mega da Virada.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

