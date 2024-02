Mega-Sena: nenhuma aposta acerta seis dezenas e prêmio acumula para R$ 97 milhões

A Caixa Econômica Federal divulgou os números do concurso 2.690 da Mega-Sena, realizado na terça-feira, 20, com um prêmio estimado em R$ 86.710.173,89. Os números sorteados foram: 43 – 45 – 09 – 28 – 55 – 33. Como não houve acertadores, o prêmio acumulou para R$ 97 milhões. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou através do aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 5, escolhendo seis números. Além do prêmio principal, é possível ganhar valores menores acertando quatro ou cinco números. O Bolão Caixa é uma opção para apostar em grupo, com preço mínimo de R$ 10 e cada cota não podendo ser inferior a R$ 5. Os bolões podem ter de duas a cem cotas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA