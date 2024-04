Meghan foge de viagem e Harry deve ir sozinho a evento em Londres

Ao que tudo indica, o príncipe Harry deve retornar a Londres sozinho em apenas alguns dias para celebrar o 10º aniversário dos Jogos Invictus. Um porta-voz da competição criada pelo caçula de Charles confirmou que o duque de Sussex participará do serviço religioso na Catedral de São Paulo em 8 de maio. Contudo, não houve qualquer menção ao nome de Meghan Markle.

O evento ocorre dois dias depois do primogênito do casal, Archie, completar 5 anos, então é provável que Meghan fique em casa. Eles moram em Montecito, na Califórnia.

Além disso, alguns portais de notícias relataram que a esposa de Harry estaria com receio de comparecer ao evento acompanhada pelos filhos. A revista OK! conversou com uma fonte a respeito do assunto.

“Tanto Harry quanto Meghan planejavam vir ao Reino Unido, mas quando a hora e a data exatas de sua aparição foram divulgadas, ela começou a repensar essa ideia”, ressaltou o informante.

Harry, por sua vez, teria implorado para que a duquesa de Sussex reconsiderasse a decisão de não querer viajar com ele e levar os filhos. “Não quero fazer isso sozinho”, teria dito o príncipe à esposa. Ao longo da viagem, um dos planos do príncipe era visitar o pai, o rei Charles, que está em tratamento contra um câncer.

Momento de reconciliação? Essa será a primeira visita de Harry ao Reino Unido desde o anúncio do diagnóstico de câncer da princesa de Gales, Kate Middleton. Especialistas, no entanto, dizem que é “improvável” que o duque de Sussex se encontre com a cunhada.

Tom Bower disse ao MailOnline: “Tenho certeza que ele não verá Kate. Mas para reafirmar a sua realeza e os seus títulos para valorizar a sua marca, ele fará um enorme esforço para ser visto visitando o seu pai, o rei. Eu ficaria surpreso se Meghan viesse.”

Para o comentarista real Richard Fitzwilliams, se houver uma reconciliação, tendo em vista a gravidade das doenças anunciadas, ela será privada e “não saberemos”.

