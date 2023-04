Meia Baena aparece de olho roxo após levar soco de Valverde

O meia Baena, do Villarreal, foi flagrado com o olho roxo durante o desembarque da sua equipe após o triunfo sobre o Real Madrid, neste sábado (8), por 3×2. O hematoma seria o resultado da agressão feita pelo jogador Valverde, do Real.

A imagem de Baena foi registrada pelo programa espanhol ‘Chiringuito’, na manhã deste domingo. Questionado sobre a suposta agressão física, o meia ficou calado.

De acordo com a imprensa espanhola, a confusão entre Baena e Valverde teve início no campo após o jogador do Villarreal ter feito insultos sobre a gravidez de risco do meia do Real Madrid e da sua esposa, Mina Bonino.

“Chore agora, porque seu filho não vai nascer”, teria falado Baena após uma entrada forte no uruguaio.

Valverde então teria esperado Baena no estacionamento do Santiago Bernabéu após o jogo e desferiu um soco no rival. O uruguaio e a família viveram um drama no início do ano com a gravidez, que estava nas primeiras semanas, mas a gestação seguiu em segurança.

A imprensa da Espanha diz ainda que essa não foi a primeira vez que o jogador do Villarreal fez comentários sobre a situação de Valverde. Outros insultos haviam ocorrido no encontro entre as equipes pela Copa do Rei da Espanha.

Horas depois, Baena usou as redes sociais para confirmar que foi agredido, mas negou ter falado sobre o filho de Valverde. O Villarreal também se manifestou, mas afirmou que não tomará medidas contra o uruguaio.

“Muito triste com a agressão que sofri após o jogo e surpreendido com o que se diz sobre a minha pessoa. É TOTALMENTE FALSO QUE EU DIRIA ISSO”, escreveu Baena.

A polícia de Madrid está investigando o caso, mas uma ação na esfera criminal só acontecerá se Baena fizer a denúncia. Valverde também será investigado pela Federação Espanhola e pode pegar gancho de até 12 jogos. Já Baena pode ser punido com três jogos pelos supostos comentários.